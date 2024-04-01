«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона. Об этом сообщил генеральный директор казахстанского клуба Борис Иванищев. На Совете директоров КХЛ были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ до 31 мая.

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«При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система «Барыса» является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней. К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля. Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечёт за собой определённые риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде», – цитирует Иванищева пресс-служба клуба.

В связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов в КХЛ. «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.