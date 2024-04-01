Ротенберг останется главным тренером СКА

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что Роман Ротенберг останется главным тренером петербургской команды.

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«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону. В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина», - приводит слова Медведева пресс-служба СКА.

Медведев отметил, что совет директоров СКА, на котором будут подведены итоги сезона 2023/24, перенесен с 6 на 20 апреля. В этот же день в «Ледовом дворце» пройдет Матч закрытия сезона.

Ротенберг тренирует СКА с сезона 2020/21. Под его руководством команда дважды дошла до финала Западной конференции КХЛ, а в этом сезоне вылетела в четвертьфинале плей-офф КХЛ. Это худший результат СКА с сезона 2013/14. Также под руководством Ротенберга СКА выиграл Кубок Континента в сезоне 2022/23.