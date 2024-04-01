Клубы КХЛ обратились в лигу с предложениями по реформе судейства

Как стало известно «Чемпионату», несколько клубов КХЛ, среди которых минское «Динамо», СКА и «Барыс», прислали в лигу письмо с предложениями о реформах.

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Первое связано с реорганизацией системы судейства: его оценки, назначения и формирования публичного рейтинга арбитров. Клубы предложили создать при совете директоров КХЛ независимый судейский комитет, которому должен подчиняться главный арбитр. Судейский комитет будет оценивать работу арбитров, в особенности спорных решений, давать рекомендации по изменению в правилах, совместно с главным арбитром координировать процесс назначения судей на матчи. Для оперативного разъяснения спорных моментов предлагается приглашать инспектора матча на обязательные пресс-конференции после игр чемпионата.

Кроме того, клубами было предложено сделать инспектирование матчей прозрачным для участников чемпионата. Оценки работы судей должны быть доступны совету директоров КХЛ.

В письме отмечается, что такие изменения позволят сделать судейство матчей в КХЛ максимально прозрачными и понятными для общественности.

Второе предложение связано с реформированием антидопингового обеспечения. Клубы считают необходимым создать независимую антидопинговую службу, заключить договор новой службы с РУСАДА для дополнительного коммерческого тестирования хоккеистов – не меньше четырёх игроков в месяц от каждой команды и по два-три игрока во время каждого раунда плей-офф, при этом делать заборы анализов мочи и крови.