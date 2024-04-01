КХЛ оштрафовала СКА за высказывание Медведева относительно судейства в КХЛ

КХЛ оштрафовала СКА за высказывание председателя Совета директоров армейского клуба Александра Медведева касаемо судейства в КХЛ.

© Чемпионат.com

«КХЛ рассмотрела высказывания председателя Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Александра Медведева относительно судейства матчей чемпионата КХЛ. В соответствии с п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, после вылета СКА из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4) Медведев выступил с критикой судейства в играх армейского клуба. Отметим, что впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).