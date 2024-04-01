Второй раунд плей‑офф КХЛ установил несколько рекордов посещаемости

На матчах второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ установлен новый рекорд посещаемости, сообщает пресс‑служба лиги.

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Всего четвертьфинальные матчи Кубка Гагарина посетили 238 020 зрителей. Предыдущий рекорд (213 481 зритель) был установлен в сезоне‑2010/2011.

Рекордными оказались и показатели средней посещаемости для второго раунда — 10 819 зрителей (предыдущий рекорд 9 078 в сезоне‑2018/2019).

Также КХЛ зафиксировала рекорд посещаемости за два раунда: 645 290 зрителей (предыдущий рекорд 554 060 в сезоне‑2010/2011). Средняя посещаемость за два первых раунда остановилась на рекордной отметке 9 928 зрителей (предыдущий рекорд 8 517 в сезоне‑2018/2019).

За выход в финал Кубка Гагарина будут бороться ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург».

Серия «Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля, на следующий день стартует противостояние «Металлурга» и «Автомобилиста».