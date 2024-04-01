Второй раунд плей‑офф КХЛ установил несколько рекордов посещаемости

Второй раунд плей‑офф КХЛ сезона‑2023/24 установил несколько рекордов посещаемости
На матчах второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ установлен новый рекорд посещаемости, сообщает пресс‑служба лиги.
Всего четвертьфинальные матчи Кубка Гагарина посетили 238 020 зрителей. Предыдущий рекорд (213 481 зритель) был установлен в сезоне‑2010/2011.
Рекордными оказались и показатели средней посещаемости для второго раунда — 10 819 зрителей (предыдущий рекорд 9 078 в сезоне‑2018/2019).
Также КХЛ зафиксировала рекорд посещаемости за два раунда: 645 290 зрителей (предыдущий рекорд 554 060 в сезоне‑2010/2011). Средняя посещаемость за два первых раунда остановилась на рекордной отметке 9 928 зрителей (предыдущий рекорд 8 517 в сезоне‑2018/2019).
За выход в финал Кубка Гагарина будут бороться ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург».
Серия «Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля, на следующий день стартует противостояние «Металлурга» и «Автомобилиста».