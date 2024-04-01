Уволенный из «Авангарда» тренер прокомментировал отставку

Тренер Михаил Кравец прокомментировал увольнение из омского «Авангарда». Его слова об отставке приводит «Чемпионат».

По словам мужчины, его попросту выбросили из клуба. «А я команду в прошлом году с десятого места поднял, мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался — меня опустили сначала, а потом предложили продлить контракт», — отметил Кравец.

Тренер добавил, что хотел добиться с «Авангардом» хорошего результата. «Я рад, что мы прошли первый раунд. То, что произошло потом, я по‑человечески не понимаю», — заявил Кравец.

Специалиста уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счете 3:0 в пользу ярославцев. Позднее омичи прекратили борьбу за титул, уступив в серии со счетом 3:4.