Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче против «Айлендерс». Вратарь «Филадельфии» отразил 19 из 21 броска
Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков.
Федотов отразил 19 бросков по своим воротам из 21 (90,5% сэйвов).
Иван присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.
Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24. Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.
Федотов стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (повторение рекорда прошлого года) и 63-м россиянином в целом (лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 человека).
Федотов – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это повторение рекорда
Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Айлендерс». Вратарь «Флайерс» отразил 19 из 21 броска
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