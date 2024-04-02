Федотов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче против «Айлендерс»

Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой 20-минутке пропустил 2 шайбы после 6 бросков.

© РИА Новости

Федотов отразил 19 бросков по своим воротам из 21 (90,5% сэйвов).

Иван присоединился к «Флайерс» после расторжения соглашения с ЦСКА.

Ранее НХЛ заявила, что действие контракта вратаря с пенсильванцами, подписанного в 2022 году, было перенесено на сезон-2023/24. Напомним, что в сезоне-2022/23 Федотов не играл на профессиональном уровне, так как служил на Северном флоте.

Федотов стал 12-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ (повторение рекорда прошлого года) и 63-м россиянином в целом (лучший результат с сезона-2003/04, когда хотя бы 1 матч провели 64 человека).