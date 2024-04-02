19-летний игрок дисквалифицирован ИИХФ за самовольный уход из «Динамо-Шинник»

Нападающий Иван Аношко, выступавший за ХК «Динамо-Шинник» в Молодёжной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023, в нарушение действующего контракта самовольно покинул расположение клуба в августе 2023 года, намереваясь играть за одну из команд минорных лиг США.

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По запросу Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) офис Международной федерации хоккея (ИИХФ) отклонил заявку на трансфер хоккеиста в США, было принято решение отстранить хоккеиста от участия в национальных и международных играх на четыре месяца. При этом, до вступления решения в силу Аношко был дан двухнедельный срок, в который он мог вернуться и продолжить исполнение контракта в бобруйском клубе.

Поскольку игрок не прибыл в расположение «Динамо-Шинника» в отведённый срок, дисквалификация вступила в силу. С учетом того, что сейчас фактическое применение дисквалификации не является возможным (так как с ноября 2023 года Аношко выступает в одной из лиг США, не входящих в юрисдикцию ИИХФ), она будет автоматически применена с момента его возвращения в лигу, регулируемую правилами ИХХФ, во время соревновательного периода лиги.

В соответствии с Правовым регламентом МХЛ игроку присвоен статус «Конфликт», права на хоккеиста в системе КХЛ-МХЛ по-прежнему закреплены за ХК «Динамо-Шинник».