Овечкин посмеялся над фанатами

«Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал кадры с хоккеистами, которые отправляются на выездной матч с «Баффало Сэйрбз», который пройдет в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Washington Capitals

На одном из снимком запечатлен российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, который радостно демонстрирует в кадре сэндвич и чипсы. Ранее в социальных сетях была опубликована фотография Овечкина с чипсами, которая вызвала споры фанатов по поводу употребления этого продукта в пищу.

© Соцсети

«Баффало» и «Вашингтон» сыграют 3 апреля, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Овечкин отстает в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина уже 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

27 марта российский форвард прервал свою результативную серию, насчитывающую пять матчей. За это время он забросил восемь шайб. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. После 73 матчей «Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции НХЛ с 82 очками.