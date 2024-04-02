СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга

Как стало известно «Матч ТВ», СКА успешно оспорил штраф в полмиллиона рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года.

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Решение принял третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража. Он отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на главного тренера СКА Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. Суд удовлетворил требования СКА в полном объеме и обязал ООО «КХЛ» возвратить СКА 500 тысяч рублей.

Кроме того, СКА опротестует штраф, наложенный КХЛ на председателя Совета директоров клуба Александра Медведева за заявление, сделанное 26 марта 2024 года. Ранее Медведев заявил «Матч ТВ», что нужно провести анализ судейской работы в КХЛ.

СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1–4.