Нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой матча НХЛ с «Нью‑Джерси»

Две шайбы и результативная передача российского нападающего Евгения Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Нью‑Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» в гостях выиграл со счетом 6:3.

Малкин забросил 22‑ю и 23‑ю шайбы в текущем сезоне, а также отметился 36‑й голевой передачей.

Российский форвард был признан первой звездой матча.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:6 (1:1, 2:0, 0:5)

Голы: Майер, 19:43 (бол.). Лазар, 29:42. Братт, 37:47. — Карлссон, 7:54. Кросби, 46:48 (бол.), 57:07. Малкин, 47:55, 56:37. Ракелль, 56:16.