Малкин превзошел Лефлера по количеству результативных передач в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин превзошел показатели Ги Лефлера по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

Две шайбы и результативная передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Нью‑Джерси». «Питтсбург» в гостях выиграл со счетом 6:3.

Малкин отметился 36‑й голевой передачей в сезоне, она стала для россиянина 794‑й в 1138 матчах. Малкин обогнал канадца Лефлера (793) по количеству передач и вышел по этому показателю на чистое 35‑е место за всю историю.

Следующая цель Малкина — Яри Курри (797).