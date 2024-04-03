Руслан Исхаков вернется из Северной Америки в Россию и будет выступать за ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», одним из новичков ЦСКА в следующем сезоне станет 23-летний центральный нападающий системы «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков. Официально об этом будет объявлено после истечения срока контракта россиянина в Северной Америке (до 30.06.2024). Права на Исхакова в КХЛ принадлежат армейскому клубу.

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В текущем сезоне АХЛ 23-летний нападающий провёл 64 матча, в которых забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач с показателем полезности «-16».

Всего в АХЛ Исхаков провёл 133 матча, в которых забросил 34 шайбы и отдал 62 результативных передач. Прошлый сезон-2022/2023 он провёл в АХЛ за клуб «Бриджпорт Айлендерс». В 69 матчах регулярки нападающий набрал 51 (17+34) очко.