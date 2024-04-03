Представлен расширенный состав сборной России по хоккею на турне в мае

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил состав национальной команды на матчи со сборными Беларуси и Казахстана, которые состоятся в мае 2024 года.

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Команда проведёт пять матчей со 2 по 11 мая:

Турнир в Казахстане:

2 мая – Россия – Казахстан (Астана);

4 мая – Россия — Беларусь (Астана).

Турне по городам России и Беларуси:

6 мая – Россия — Беларусь (Омск);

9 мая – Россия — Беларусь (Тула);

11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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