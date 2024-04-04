Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отреагировал на установление нового рекорда России по очкам за сезон НХЛ. Форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и добрался до отметки в 130 набранных очков в текущем сезоне. Этот результат является рекордным среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

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«Конечно, я знал, что установил рекорд. Это здорово, но ещё лучше, что нам удалось победить сегодня. Я рад. Мы следовали плану на матч и старались придерживаться своей игры, благодаря чему нашли путь к победе», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.