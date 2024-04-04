Медведев предложил увеличить потолок зарплат в КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев считает, что в связи с продлением нового сезона КХЛ на месяц, будет целесообразно увеличить потолок зарплат на 10%. Недавно совет директоров КХЛ утвердил новый предельные сроки проведения сезона, который должен завершиться не позднее 31 мая.

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«Есть потолок зарплат, который СКА и соблюдает. Мне кажется, раз сезон фактически продлили на месяц, значит, надо на 10% увеличить и потолок зарплат, раз хоккеисты до конца мая должны будут быть в расположении команды», — цитирует Медведева «РИА Новости».

СКА завершили текущий сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» в пяти матчах. Петербургский клуб впервые за последние 10 лет не попал в полуфинал плей-офф КХЛ.