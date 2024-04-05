«Вашингтон» покинул зону плей-офф после поражения от «Питтсбурга»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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Поражением «Вашингтона» смог воспользоваться один из главных конкурентов «столичных» «Нью-Йорк Айлендерс», обыгравший в своём матче «Коламбус Блю Джекетс» (4:2). «Островитяне» набрали 83 очка и обошли «Вашингтон» (82) в турнирной таблице Столичного дивизиона, вытеснив «Кэпиталз» из зоны плей-офф. Теперь команда Александра Овечкина занимает в своём дивизионе пятое место.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести семь матчей.