Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в апреле

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (1:4).

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Как сообщает сайт StatMuse, Овечкин забросил свою 67-ю шайбу в карьере в апреле и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги, принадлежащий финскому экс-форварду Теэму Селянне. Отметим, что Овечкину понадобилось для этого 105 матчей, тогда как Селянне 116. На третьей строчке — Яромир Ягр с 49 шайбами в данном месяце.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи, набрав 60 очков при показателе полезности «-20».