Комментатор признался, что расстроился после вылета СКА из Кубка Гагарина

Известный комментатор Андрей Шестаков рассказал, что в душе поддерживал петербургский СКА во время работы на матчах команды в плей-офф Кубка Гагарина. Его слова передает Liveresult.

«Конечно, я расстроился после вылета армейцев — все-таки это команда моего города. Безусловно, что во время работы на матчах я абстрагировался от своих клубных пристрастий, но в душе я горячо поддерживал СКА. Плюс, у меня был и меркантильный интерес — чем больше я бы отработал матчей, тем больше зарплата», — сказал Шестаков.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА занял второе место. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до четвертьфинала, где уступила «Автомобилисту» 1:4 в серии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели из розыгрыша в первом раунде.