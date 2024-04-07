Малкин стал пятым россиянином в текущем сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков

Сегодня, 6 апреля, на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Со счётом 5:4 выиграли хозяева льда.

В этой встрече российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал три очка, оформив дубль и сделав голевую передачу. Теперь на счету хоккеиста 62 очка в текущем регулярном чемпионате.

Он стал пятым россиянином, который смог достичь такой отметки в сезоне-2023/2024. До него этот рубеж преодолели Никита Кучеров (136 очков), Артемий Панарин (111), Кирилл Капризов (84) и Александр Овечкин (62).

Сейчас «Пингвинз» занимают восьмую строчку в в Восточной конференции с 83 очками после 77 встреч.