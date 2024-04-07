Кучеров оторвался от Маккиннона на пять очков в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оторвался от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:5). Россиянин упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от Маккиннона на пять очков. На третьем месте по этому показателю находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид (128).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 719 матчей, в которых он забил 319 голов и 543 результативные передачи.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.