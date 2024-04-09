«Трактор» планирует расторгнуть контракт с Бурдасовым. Клуб выплатит игроку компенсацию («СЭ»)
«Трактор» планирует расторгнуть контракт с Антоном Бурдасовым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб намерен расторгнуть соглашение с нападающим, выплатив ему компенсацию.
Срок контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.
В регулярном чемпионате-2023/24 Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.
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«Трактор» планирует расторгнуть контракт с Бурдасовым. Клуб выплатит игроку компенсацию («СЭ»)