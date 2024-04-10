Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта".

Россиянин забросил 30-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, он в 18-й раз преодолел данную отметку и стал рекордсменом НХЛ. Овечкин превзошел канадского форварда Майка Гарднера, в активе которого 17 сезонов, в которых он совершал минимум 30 точных бросков.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 852. По этому показателю россиянин уступает только канадскому нападающему Уэйну Гретцки (894).