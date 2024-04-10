Андрей Свечников забил эффектный лакросс-гол в матче с «Бостоном»

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей.

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Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников открыл счёт в матче. Форвард эффектно оформил гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что также россиянин записал на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

До этой встречи «Каролина» занимала третью строчку в Восточной конференции, имея в своём активе 105 очков в 78 встречах. «Бостон» располагался на втором месте Востока со 107 баллами после аналогичного количества встреч.