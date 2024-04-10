Овечкин прокомментировал рекордную 30-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин прокомментировал рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу регулярных сезонов с 30 голами и более. Его слова приводятся на сайте лиги.

Овечкин назвал цифру довольно большой. «Это, конечно, все благодаря стабильности, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — отметил он.

В ночь на 10 апреля Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Детройт Ред Уингc». Она стала для россиянина 30-й в текущем сезоне. Всего за карьеру форвард доходил до этой отметки в 18 сезонах лиги, что является рекордным показателем.

Также Овечкин сократил отставание от занимающего первое место в гонке снайперов канадца Уэйна Гретцки до 42 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы за карьеру, у россиянина — 852.