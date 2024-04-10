Бывший российский хоккеист получил должность в клубе НХЛ

Бывший российский хоккеист Евгений Артюхин стал про-скаутом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», передает «Спорт-Экспресс».

В НХЛ Артюхин» выступал за «Тампу», »Анахайм» и «Атланту». Последним клубом игрока стал нижнекамский «Нефтехимик», который играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В турнирной таблице Западной конференции НХЛ «Вегас» занимает восьмое место, набрав 92 очка. Первое место занимает «Даллас», имея в активе 109 баллов, вторую строчку занимает «Ванкувер», имея в активе 104 балла. Замыкает тройку сильнейших «Колорадо», отставая от «Ванкувера» по дополнительным показателям.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.