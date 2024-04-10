ФХР выступила с официальным заявлением по поводу увеличения лимита на легионеров в КХЛ до пяти иностранных хоккеистов.

© Чемпионат.com

«В соответствии с законодательством Федерация хоккея России вправе устанавливать ограничения на участие во всероссийских официальных соревнованиях по хоккею спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России, которые затем утверждаются Минспорта России. В настоящее время каждый российский клуб вправе заявить на матч чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею трёх иностранных хоккеистов (включая одного вратаря). Поскольку Международная федерация хоккея продлила действия ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира всех категорий, и наши клубы также лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на «легионеров» (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год – сезон-2024/2025. Вопрос о возвращении будет рассмотрен правлением ФХР. Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», — говорится в официальном заявлении на сайте ФХР.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров.