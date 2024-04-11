Российского тренера призвали извиниться за слова после теракта

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал поведение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина. Его слова передает Russia-Hockey.

«Думаю, главный тренер «Магнитки» должен взять на себя вину за завал в четвертом матче. Вообще к Андрею Разину у меня сложное отношение. В частности удивили его комментарии по ходу серии со «Спартаком», когда после теракта на МКАДе он делал странные замечания по поводу переноса игр. Все понимаю, на нервах после матча можно сказать что-то лишнее. Но когда эмоции ушли, Разин был обязан извиниться перед страной!» — сказал Кожевников.

Разин эмоционально раскритиковал перенос игры со «Спартаком» из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Первоначально игра должна была пройти 23 марта, но была перенесена из-за теракта на 26 марта. «Спартак» обыграл «Металлург» со счетом 1:0.

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Сейчас «Металлург» играет в полуфинальной серии против «Автомобилиста». После четырех игр счет 2:2. Следующая игра между соперниками пройдет 11 апреля в Магнитогорске.

Во втором полуфинале «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4:0 в серии.