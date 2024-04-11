Защитник Мартынов покинет ХК «Динамо»

«Динамо» не будет продлевать контракт с Мартыновым (Артур Хайруллин)
Егор Мартынов покинет «Динамо».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Московское «Динамо» не будет продлевать контракт с защитником Егором Мартыновым. Игрок выйдет на рынок свободных агентов», – написал Хайруллин.
Мартынов провел 33 игры в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф он сыграл 3 матча при полезности «-1».
Срок соглашения Мартынова с «Динамо» рассчитан до 30 апреля.
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