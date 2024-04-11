КХЛ определила дату старта следующего чемпионата

Континентальная хоккейная лига определила дату старта следующего регулярного чемпионата сезона-2024/2025.

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Сезон-2024/2025 стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и другой финалист текущего сезона, определяющийся сейчас в полуфинальной паре между «Металлургом» и «Автомобилистом». Клубом-хозяином первого матча сезона станет обладатель Кубка Гагарина 2024.

Полная структура и сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2024/2025 будут объявлены позднее.

Напомним, прошедший регулярный чемпионат сезона-2023/2024 стартовал 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», завершившийся со счётом 5:2 в пользу гостей. Завершилась регулярка матчами 26 апреля.