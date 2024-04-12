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Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству передач среди россиян за всю историю турнира.

Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ
© Газета.Ru

В матче против «Баффало» Овечкин отметился результативной передачей, но его клуб проиграл со счетом 2:4.

Теперь на счету Овечкина 697 результативных передач. По этому показателю он обогнал Сергея Федорова. Национальный рекорд принадлежит Евгению Малкину — 796.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с »Тампой».

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