Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на чистое второе место по количеству передач среди россиян за всю историю турнира.

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В матче против «Баффало» Овечкин отметился результативной передачей, но его клуб проиграл со счетом 2:4.

Теперь на счету Овечкина 697 результативных передач. По этому показателю он обогнал Сергея Федорова. Национальный рекорд принадлежит Евгению Малкину — 796.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с »Тампой».