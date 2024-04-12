Ротенберг: сейчас в регионах России играют по разным правилам, это цирк

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в рамках форума «Мы вместе. Спорт» заявил, что в России необходимо установить единые правила игры в хоккей.

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«Мы с 2015 года занимаемся хоккеем, пытаемся утвердить единый стандарт. Сложно поверить, но сейчас в регионах играют по разным правилам, потому что региональная федерация сама решает, какие правила хоккея устанавливать. Это цирк на самом деле! Если мы не играем по единым правилам, о каком развитии хоккея в стране мы можем говорить? Я изучил практики других стран, это только в России существует. Поэтому я считаю, что нужно нам ввести единый подход. Мы готовы внести свои предложения в рабочую группу», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.