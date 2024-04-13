Нападающий "Миннесоты" Хуснутдинов забросил дебютную шайбу в НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вегас" дома со счетом 7:2 обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Николя Руа (3-я минута), Павел Дорофеев (7), Джейк Айкел (9), Джонатан Маршессо (34), Томаш Гертл (43), Вильям Карлссон (51), Киган Колесар (54). Дорофеев также отметился результативной передачей. У "Миннесоты" отличились Марат Хуснутдинов (38), Райан Хартман (48).

Хуснутдинов забросил дебютную шайбу в НХЛ, также на счету 21-летнего россиянина две голевые передачи в 13 играх текущего регулярного чемпионата. Нападающий подписал двухлетний контракт новичка с "Миннесотой" 28 февраля, ранее он досрочно расторг контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Сочи". С 2019 года Хуснутдинов выступал в системе петербургского СКА и вместе с "СКА-1946" стал победителем Молодежной хоккейной лиги в 2022 году. В составе сборной России Хуснутдинов выиграл серебро юниорского чемпионата мира в 2019 году, также хоккеист участвовал в молодежном чемпионате мира 2021 года, в составе основной национальной команды выступал в ноябре 2021 года на первом этапе Евротура.

Дорофеев забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, а также на счету россиянина 9 голевых передач в 44 играх. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев и форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметились результативными действиями.

"Вегас" гарантировал себе участие в плей-офф и стал последней командой Западной конференции, вышедшей в эту стадию. Ранее место в плей-офф себе обеспечили "Нью-Йорк Рейнджерс", "Каролина", "Бостон", "Флорида", "Торонто", "Тампа", "Даллас", "Виннипег", "Колорадо", "Ванкувер", "Эдмонтон", "Лос-Анджелес" и "Нэшвилл".

"Вегас" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 94 очка в 79 матчах. "Миннесота" - шестая в Центральном дивизионе с 83 очками после 79 встреч. В следующем матче "Вегас" примет "Колорадо" вечером 14 апреля по московскому времени, "Миннесота" в ночь на 14 апреля по московскому времени на выезде сыграет с "Сан-Хосе".

Результаты других матчей

В других матчах игрового дня "Каролина" на выезде со счетом 5:2 обыграла "Сент-Луис". У победителей голевой передачей отметился нападающий Андрей Свечников, у "Сент-Луиса" результативная передача на счету форварда Павла Бучневича. "Нэшвилл" одержал гостевую победу над "Чикаго" (5:1), "Аризона" в гостях переиграла "Эдмонтон" (3:2 ОТ).