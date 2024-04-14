Капризов оформил третий дубль за последние пять матчей в НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт третий период, счёт 6:2 в пользу гостей.

Дублем в составе «дикарей» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Это уже третий раз за последние пять матчей, в котором 26-летний россиянин забивает дважды за игру: 6 апреля он два раза поразил ворота «Виннипег Джетс» (2:4), а 7 апреля Капризов повторил это в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0).

Отметим, что также в этом матче Капризов отметился результативой передачей.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету российского форварда, с учётом этой игры, 93 (44+49) очка в 73 матчах.

«Миннесота» имеет 83 очка и лишилась шансов на попадание в плей-офф.