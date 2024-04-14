Победы Малкина связали с русской кухней

Владимир Малкин, отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвингс» Евгения Малкина, связал его победы с русской кухней. Его слова приводит ТАСС.

«Когда мы приезжаем, мне кажется, у него возрастает желание забивать, оно становится сильнее. Его мама покормила российской пищей, еще и это влияет», — заявил Малкин-старший.

Он добавил, что российские супы в США найти практически невозможно.

Родители Малкина приехали в США в конце марта и посетили матчи сына в НХЛ. 3 апреля хоккеист стал первой звездой дня, забросив две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Нью‑Джерси Дэвилс». До этого в домашних играх с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) и с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (5:4) Малкин также отметился дублем.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».