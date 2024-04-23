«Автомобилист» продлил контракт с 24-летним нападающим Егором Алексеевым, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Егор Алексеев пополнил состав «Горняка-УГМК» в 2021 году и с тех пор выступал в ВХЛ за фарм-клуб «Автомобилиста». По ходу нынешнего сезона Алексеева перевели в главную команду клуба. Он дебютировал в регулярном чемпионате КХЛ, а чуть позже провёл свои первые матчи в Кубке Гагарина. В общей сложности в этом сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 28 матчах за «Автомобилист» и 25 (12+13) баллов за результативность в 39 матчах за «Горняк-УГМК».

Напомним, в первом раунде «Автомобилист» одолел казанский «Ак Барс» со счётом 4-1 в серии. В 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 подопечные Николая Заварухина были сильнее СКА в пяти матчах. В полуфинале плей-офф КХЛ команда из Екатеринбурга уступила «Металлургу» в семи матчах.

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