IIHF: У болельщиков отберут флаги России в случае прохода на матчи ЧМ

У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае, если они придут с ними на матчи чемпионат мира-2024, сообщили пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Как отметили в пресс-службе федерации, флаги России и Белоруссии будут удалены с арены, передает РИА «Новости».

Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил продлить отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований под своей эгидой.