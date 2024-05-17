Фазель ответил на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 между Россией и Финляндией

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель отреагировал на слова финского журналиста Пекка Ялонена, который заявил, что судьи в финале чемпионата мира 2014 года в Минске явно помогали сборной России одержать победу над командой Финляндии.

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«На самом деле это неудивительно. Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты! К сожалению, глупости нет предела!» — сказал Фазель в интервью ТАСС.

Напомним, кроме журналиста высказался и главный тренер сборной Финляндии, на тот момент, Эркка Вестерлунд, который заявил, что также видел признаки нечестной игры. Сборная России в финальном матче турнирна победила финскую команду со счётом 5:2. Финны набрали 28 минут штрафа, сборная России — 12.