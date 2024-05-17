Передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Решающая встреча против «Каролины Харрикейнс» завершилась со счетом 5:3. Одержать победу «Рейнджерс» помогли две передачи российского форварда Артемия Панарина. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 33 броска из 36.

Таким образом, четвертьфинальная серия завершилась со счетом 4-2. За выход в финал «Рейнджерс» сыграют с «Флоридой Пантерс» или «Бостон Брюинс».

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провел десять матчей. 32-летний россиянин отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В регулярном сезоне он забил 49 голов и сделал 71 ассист в 82 встречах.