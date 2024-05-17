Агент Радулова сообщил, что нападающий может перейти в «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, высказался о возможном переходе своего клиента в московское «Динамо».

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«Мы в четверг просто встретились с представителями этого клуба, обсудили всё. Эти переговоры не сорваны, и нельзя говорить, что мы не договорились. Как нельзя утверждать и обратное. Главный тренер очень хочет его видеть. Мы и с другими клубами дальше обсуждаем. Тем более мы от Казани пока не получили окончательный ответ. Никто не сказал, что Радулов не нужен «Ак Барсу». Если главный тренер Анвар Гатиятулин сочтет нужным, чтобы Радулов был в команде — мы сразу же садимся за стол переговоров и обсуждаем цифры», — приводит слова Черных «Матч ТВ».

В данный момент 37-летний нападающий пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с «Ак Барсом» истек по окончании сезона.

Сегодня, 17 мая, «Чемпионат» сообщил, что Радулов подпишет контракт с «Динамо» Москва, отметив, что сейчас идут переговоры между сторонами.

В сезоне 2023/24 Радулов провел 66 матчей за «Ак Барс», забил 18 голов и сделал 30 ассистов.

Казанский клуб завершил борьбу за Кубок Гагарина на первой стадии плей-офф, где уступил «Автомобилисту» (1-4).