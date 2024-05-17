Сборная Дании с минимальным разрывом в счете обыграла Великобританию на ЧМ-2024

Сегодня, 17 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы А — сборные Великобритании и Дании. Со счётом 4:3 победу одержала датская национальная команда.

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Голами в составе выигравшей команды отметились Филлип Бруггиссер, Кристиан Вайсе Матиасен и Миккель Огор, ставший автором дубля. Ассистентский хет-трик на свой счёт записал Ник Олесен.

У британской сборной отличились Лиам Кирк, Кейд Нилсон и Натанаэль Халберт.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.