Бобровский прокомментировал выход «Флориды» в финал Восточной конференции

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции Кубка Стэнли после сегодняшней победы в шестом матче серии над «Бостон Брюинз» (2:1).

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«Мы наслаждаемся этим моментом. Мы верим друг в друга и работаем все вместе. Это невероятная компания парней, и быть частью этой команды — привилегия», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, в сегодняшней игре с «Брюинз» Бобровский отразил 22 из 23 бросков по своим воротам, благодаря чему был признан второй звездой матча.

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Первый матч пройдёт в ночь с 22 на 23 мая в Нью-Йорке.