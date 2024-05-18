«Даллас» во втором овертайме обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Даллас» одержал победу над «Колорадо» (2:1 ОТ) в шестом матче серии второго раунда плей‑офф НХЛ и пробился в полуфинал турнира.

Хоккеисты «Колорадо» открыли счет во втором периоде, отличился Микко Рантанен. В начале третьего игрового отрезка Джейми Бенн нанес точный бросок после эффектной передачи за спину от россиянина Евгения Дадонова.

По ходу первого овертайма судьи отменили гол «Далласа» из‑за помехи вратарю, но в концовке второго дополнительного периода Мэтт Дюшен принес «Старз» победу в матче и в серии.

«Даллас» закрыл серию со счетом 4–2. В полуфинале (финале Западной конференции) команда сыграет против победителя противостояния «Эдмонтона» и «Ванкувера».

Ранее в Восточной конференции определились оба финалиста — ими стали «Флорида» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

НХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Рантанен, 25:48 (бол.). — Бенн, 41:56. Дюшен, 91:42.