Российский клуб примет участие в чемпионате Белоруссии по хоккею в сезоне-2024/2025. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

«Состав участников экстралиги пополнит клуб из Смоленска, ранее заявивший о своем желании сыграть в сильнейшем дивизионе национального чемпионата», — говорится в заявлении.

Название команды не уточняется. Всего на турнире выступит 14 клубов.

Действующим чемпионом Белоруссии является «Металлург» из Жлобина. Команда выигрывает золотые медали турнира три года подряд.

Сборные России и Белоруссии пропускают крупные международные турниры из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны чемпионата мира-2024 любую символику двух стран.