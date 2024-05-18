Марченко уверен, что "Коламбус" выйдет в плей-офф НХЛ в следующем сезоне

Игрокам "Коламбуса" по силам выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне и бороться за Кубок Стэнли. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий команды Кирилл Марченко.

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"Конечно, хочется выигрывать, в плей-офф попадать, за кубок биться, но и чтобы игровая практика была, - сказал Марченко. - Хочется всего и сразу, как и любой игрок, имею право этого хотеть. Думаю, в следующем сезоне все будет в порядке, и мы сможем попасть в плей-офф. А по поводу игровой практики - все зависит от меня. Как буду играть - столько и времени будет".

В текущем сезоне "Коламбус" занял последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 66 очков в 82 матчах, и не сумел выйти в плей-офф. В последний раз команда принимала участие в розыгрыше Кубка Стэнли в 2020 году, дойдя до четвертьфинала турнира.