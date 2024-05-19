Объявлен лучший форвард оборонительного плана НХЛ

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков выиграл «Селки Трофи» по итогам сезона 2023–24, сообщает пресс‑служба НХЛ.

Трофей вручают лучшему форварду оборонительного плана. На награду также претендовали Остон Мэттьюс («Торонто») и Джордан Стаал («Каролина»). Победителя определяли члены ассоциации журналистов.

В регулярном сезоне 2023–24 Барков набрал 80 очков (23+57) в 73 матчах.

В Кубке Стэнли «Флорида» вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Нью‑Йорк Рейнджерс».