Чемпион мира одной фразой оценил отсутствие российских хоккеистов на турнирах

Чемпион мира, а ныне тренер вратарей красноярского «Сокола» Андрей Зуев оценил отсутствие российских хоккеистов на международных турнирах. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Зуев фразой «нас просто боятся» оценил происходящее. Он заявил, что не следит за чемпионатом мира, так как не видит в нем накала страстей. По мнению чемпиона, борьба на первенстве не соответствует уровню мероприятия.

Ранее на турнире не показали российскую команду среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборных Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал это ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.