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Чемпион мира одной фразой оценил отсутствие российских хоккеистов на турнирах

Чемпион мира, а ныне тренер вратарей красноярского «Сокола» Андрей Зуев оценил отсутствие российских хоккеистов на международных турнирах. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Чемпион мира одной фразой оценил отсутствие российских хоккеистов на турнирах
© РИА Новости

Зуев фразой «нас просто боятся» оценил происходящее. Он заявил, что не следит за чемпионатом мира, так как не видит в нем накала страстей. По мнению чемпиона, борьба на первенстве не соответствует уровню мероприятия.

Ранее на турнире не показали российскую команду среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборных Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал это ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

Хоккей
Люк Тардиф
Андрей Зуев
СБОРНАЯ РОССИИ