Польша вылетела в дивизион 1А чемпионата мира

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Казахстана в упорной игре сломила сопротивление команды Польши (3:1).

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Таким образом, сборная Польши набрала лишь одно очко за семь матчей группового этапа и заняла последнее место в группе B, потеряв место в элитном дивизионе на следующий год.

Напомним, ранее сегодня, 20 мая, аналогичная участь постигла команду Великобритании, которая оказалась последней в группе А, не набрав ни одного очка в шести встречах.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Последние матчи в рамках группового этапа пройдут завтра, 21 мая.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: