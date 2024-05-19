Сборная Казахстана со счетом 1:10 проиграла команде США на ЧМ по хоккею

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.

Сборная Казахстана потерпела пятое поражение подряд, осталась с 3 очками и идёт на 7-й строчке, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.