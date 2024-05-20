Кузнецов обратился с благодарностями к клубу НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов обратился с благодарностями к клубу »Каролина Харрикейнз», за который выступал во второй половине сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

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«Это была великолепная возможность для меня. Я сделаю все, что пойдет на пользу команде. Я очень благодарен за возможность играть в НХЛ», — заявил Кузнецов.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

В плей-офф НХЛ «Каролина» добралась до полуфинала Восточной конференции, где сразилась с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Рейнджерс» вели в серии со счетом 3-0, затем проиграли два матча подряд, но смогли победить в шестой встрече, отыгравшись с 1:3 по ходу матча, и закрыть противостояние. Кузнецов в этом противостоянии сумел дважды поразить ворота соперника.